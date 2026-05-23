◆思い立ったら電車さんぽ〜Vol.1 初夏の福島でリフレッシュ旅目的地はひとつだけ、それ以外はのんびり気ままに。乗ったり降りたり、気になる店で休憩したり。自由な時間と体験が線路の先で待っているーー。東京発・気ままな電車さんぽをご紹介する連載がスタート。今回は、初夏にぴったりな福島でのリフレッシュ旅をご提案。読んで心が動いたら、それはきっと旅のはじまり。さあ、東京から地続きの、幸せ旅へ出かけよう。◆今