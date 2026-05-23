グールニク・ザブジェ（ポーランド）は22日、元ドイツ代表FWルーカス・ポドルスキが2025−26シーズン限りで現役を引退すると発表した。また、ポドルスキは自身の会社を通じて、グールニク・ザブジェの株式86パーセントを取得。愛するクラブのオーナーに就任することも21日に発表されていた。1985年6月4日生まれのポドルスキは、ポーランドで生まれた後にドイツへ移住。2003年11月にケルンでトップチームデビューを飾り、バイ