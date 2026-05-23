◆ウェスティンホテル東京のマンゴー&メロンアフタヌーンティー。平日と週末でスタイルの異なる2種類が登場ウェスティンホテル東京のロビーラウンジ「ザ・ラウンジ」で、マンゴーとメロンが主役のアフタヌーンティーを開催。今回は平日と週末でスタイルが変わる2種類を用意。2026年7月1日（水）から8月31日（月）の平日限定アフタヌーンティーは涼やかなガラスプレート、7月4日（土）から8月30日（日）の土日祝限定は華やかな3