クープ・ドゥ・フランス（フランス杯）決勝が22日に行われ、RCランスがニースを下して大会初制覇を果たした。RCランスは24分にフロリアン・トヴァンが先制点を挙げると、41分にはコーナーキックからオドソンヌ・エドゥアールがヘディングシュートを叩き込んでリードを広げる。前半アディショナルタイムに1点を返されたが、77分にアブダラ・ディポ・シマの得点でニースを突き放し、3−1で勝利した。RCランスは4度目のフランス