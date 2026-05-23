◆鎌倉さんぽのマストバイ！エコバッグから文具まで、ひとめぼれ雑貨5選キュレーターのsumire.さんがセレクトした、鎌倉さんぽでお持ち帰りしたい〓おやつと雑貨〓の雑貨編をご紹介。ここでは、鎌倉駅徒歩10分圏内で見つけた、コーヒーカップやかわいいロゴ付きグラスから、かわいい文具、そしてさんぽ必携のエコバッグとボトルまで、マストバイのかわいい"雑貨"をご案内。>>おやつ編は[[こちら>https://www.ozmall.co.jp/ozmagazi