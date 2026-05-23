ホワイトハウスでの記者会見で前を見据えるギャバード米国家情報長官＝25年7月23日/Kent Nishimura/Reuters via CNN Newsource（CNN）ギャバード米国家情報長官は22日、夫ががんと診断されたことを理由に、6月末で辞任すると表明した。ギャバード氏はトランプ大統領に宛てた書簡で、「残念ながら、6月30日付で辞任を申し出なければならなくなった」と説明。「夫のエイブラハムが最近、極めてまれな骨のがんを患っていることが判明