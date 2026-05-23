◇レスリング明治杯全日本選抜選手権第3日（2026年5月23日東京・駒沢体育館）女子フリースタイル62キロ級はノルディック方式の初戦が行われ、24年パリ五輪王者の元木咲良（育英大助手）が昨年の世界選手権59キロ級王者の尾西桜（日体大）に7―9で敗れる波乱があった。元木と尾西は埼玉栄高の先輩と後輩に当たる同門出身。実績では後輩の尾西を凌駕する元木だが、グラウンドの攻防で機敏に動く尾西に手を焼き失点。6―8で迎