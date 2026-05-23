ライアン・クーグラー監督、マイケル・B・ジョーダン主演による異色のヴァンパイア・ホラー『罪人たち』（2025）が帰ってくる。ただし、劇場のスクリーンにではなく、ユニバーサル・スタジオ・ハリウッドの「ハロウィン・ホラー・ナイト」にだ。 没入型体験イベント「ハロウィン・ホラー・ナイト」は、例年9月上旬から11月上旬にかけて開催される、本場アメリカの秋の風物詩と