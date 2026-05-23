人気ドラマ「ザ・ボーイズ」最終回でブッチャーがとった行動には、愛犬テラーが大きく関係していたようだ。クリエイターのエリック・クリプキが、米に語っている。 この記事には、「ザ・ボーイズ」シーズン5第8話『血と骨』のネタバレが含まれています。 「コミックでも描かれていたものです」--> この記事には、「ザ・ボーイズ」シーズン5第8話『血と骨』のネタバレが含ま