支配下登録が決まったソフトバンクのアレクサンダー・アルメンタ投手（２１）が２３日にみずほペイペイドームで会見に臨み、早くも闘志をむき出しにした。育成入団５年目を迎えた最速１５９キロ左腕は、不安定な先発陣を強化する待望の新戦力。背番号はドジャースなどで活躍したメキシコの英雄・バレンズエラと同じ「３４」に決定した。堂々と報道対応した２１歳は「開幕の時点で一軍にいられなかったのは残念です」と、偽らざ