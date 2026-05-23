賢い患者は診察前にどんなことをしているのか。医師の和田秀樹さんは「高齢者の増加で今後ますます患者ひとりにかける診察時間が短くなる。患者としては医者任せにせず、AIやネットなどで事前に調べる姿勢も重要だ」という――。※本稿は、和田秀樹『健康診断の数値におびえず楽しく生きる50の心得』（オレンジページ）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／JGalione※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／JGalione