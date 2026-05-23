元サッカー日本代表の柿谷曜一朗氏が２２日放送「しくじり先生俺みたいになるな！！」（テレビ朝日系）に出演した。柿谷氏は４歳からセレッソ大阪のジュニアに所属し、卓越したプレーで天才と称され、高校１年生の時にセレッソ大阪史上最年少でプロ契約を結んだ。同期には香川真司がいた。しかし柿谷氏は自分勝手なプレーを貫いた結果、パスが一切こない状態となり、試合出場も激減。一方の香川はリーグ得点王を獲得し、１