【モデルプレス＝2026/05/23】元HKT48でタレントの朝長美桜が5月21日、自身のInstagramストーリーズを更新。さっぱりとした料理を公開した。【写真】28歳元48メンバー「ひとりごはん」薬味たっぷりそうめん公開◆朝長美桜“ひとりごはん”披露朝長は「大葉を買った記憶なのに無くなってた 今日はさっぱりそうめん」とつづり、料理の写真を投稿。刻んだきゅうりやみょうが、もずく、梅肉などの具材をそうめんの上にたっぷりとトッピ