【モデルプレス＝2026/05/23】ボーカルダンスグループ・MAXのREINAが5月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。子どもへの手作り弁当を公開した。【写真】48歳歌手「彩りも綺麗」ハンバーグにウインナー…子どもへの弁当公開◆REINA、子どもの学校行事弁当披露REINAは「チビ助学校行事お弁当 初めての電車移動でワクワク」と記し、子どものために作ったお弁当の写真を投稿。黒ごまを散らした白ごはん、ソースがついた存在感の