“野球女神”と呼ばれた女子アナウンサーがこの世を去って、15年の月日が流れた。本日（5月23日）、ソン・ジソンさんの15回忌を迎えた。【写真】「女神」と呼ばれる韓国美人スポーツアナたち生前、“野球女神”と呼ばれていた彼女は、2011年5月23日に突然この世を去った。誕生日のわずか5日前の出来事だったこともあり、なおさら深い哀しみを誘った。享年29。ソン・ジソンさんは、済州MBCでアナウンサーとしての第一歩を踏み出し、