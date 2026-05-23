【モデルプレス＝2026/05/23】俳優の秋野暢子が5月22日、自身のInstagramを更新。朝食を公開した。【写真】69歳ベテラン女優「見習いたい」ロールパンなど栄養ばっちり朝食披露◆秋野暢子、忙しい日の朝食披露秋野は「今朝はちょっと忙しくてバタバタと朝ご飯です。なのでちょっと手抜きです」と添え、食卓の様子を投稿。「でも、一応タンパク質とビタミン等 栄養は考えてパクパクです」と記し、具材がのったロールパン、スープ、