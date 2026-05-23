【モデルプレス＝2026/05/23】Snow Manの佐久間大介が5月22日、自身のInstagramを更新。プライベートの旅行ショットを公開し、話題となっている。【写真】スノメンバー「彼氏感すごい」運転姿話題◆佐久間大介、街歩き＆運転中ショット公開佐久間は「 群馬〜長野」「少し前に、親友の太郎とヒトデマンと三人で行ってきた 美味しい物いっぱい食べれたし！！！ のんびり観光して、二郎食べて、サウナも入って最高でした」とつづり、