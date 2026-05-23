「匿名だから」と思って投稿した一言がきっかけで、ある日突然、自分の名前や住所が相手に渡り、晒されてしまう──。インターネット上の誹謗中傷対策として広がる「発信者情報開示請求」。一方で、開示された情報がSNSなどで拡散され、“晒し行為”につながるケースも問題視されている。総務省は5月11日、有識者会議「デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会」を開き、発信者情報開示制度の課題を議論する新