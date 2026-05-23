◆米大リーグレッドソックス―ツインズ（２２日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）ツインズのバイロン・バクストン外野手（３２）が２２日（日本時間２３日）、敵地・レッドソックス戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、３点を追う７回１死一塁の４打席目に、中堅へ１６号２ランを放った。バクストンは昨季自身初の３０発以上となる３５本塁打を放つと、３月のワールド・ベースボール・クラシック（