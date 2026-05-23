新庄市で22日午前に発生した特殊詐欺事件で、新庄警察署は23日朝、逃走していた受け子の男を詐欺未遂の疑いで逮捕しました。22日午前11時55分ごろ、新庄市内で特殊詐欺の受け子とみられる人物が逃走する事案が発生しました。警察は、犯人が逃走中だとして近くの住民に対し、注意を呼びかけていました。そして23日午前7時15分ごろ、新庄警察署は、逃走を続けていた特殊詐欺事件の受け子で本籍不詳・住居不定の少年とみられる男を詐