俳優の窪塚洋介（47）が23日までに自身のインスタグラムを更新し、俳優・坂口憲二（50）らとの食事会ショットを披露した。ストーリーズに自身と長男で俳優の窪塚愛流、坂口、スタイリストの熊谷隆志氏の飲食店での4ショットをアップした。「〜熊口洋流〜会食」とそれぞれの名前の文字をを入れてつづった。洋介は2015年に現在は起業家でユーチューバーとして活動する“PINKY”こと菅原優香さんと結婚。洋介は再婚で、前妻と