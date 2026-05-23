Wiennersが、全国対バンツアー『OVER THE TOP TOUR 2026』を8月より開催する。 （関連：KANA-BOON、9mm Parabellum Bullet、羊文学、Wienners……続く邦ロックシーンの脱退／加入それぞれの新たな門出） 新体制で初となる今回の対バンツアーは、8月24日の東京 Spotify O-WESTを皮切りに、ファイナルの11月24日の東京 恵比寿LIQUIDROOMまで全国13カ所を回る。ゲストバンドは後日発表される。 オフィシ