＜日本プロゴルフ選手権 センコーグループカップ 2日目◇22日◇蒲生ゴルフ倶楽部（滋賀県）◇6991ヤード・パー72＞年間4試合ある日本タイトルの初戦「日本プロゴルフ選手権 センコーグループカップ」が行われている。4大会すべてを制すれば“キャリアグランドスラム”という偉業達成となる。【写真】若い！小平智、メジャー初Vの瞬間2017年大会以来9年ぶりに出場する小平智は、トータル8アンダー・10位タイで決勝ラウンドに進ん