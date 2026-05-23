＜ザ・CJカップ・バイロン・ネルソン2日目◇22日◇TPCクレイグランチ（テキサス州）◇7385ヤード・パー71＞メジャー「全米プロ」翌週の米国男子ツアーは第2ラウンドが終了した。ロースコアでの争いとなるなか、キム・シウー（韓国）が「60」をたたき出し、トータル18アンダーで単独首位に浮上した。〈写真〉平田憲聖は軸ブレしない“イマドキ”スイング6バーディ・ボギーなしの「65」をマークした平田憲聖は、昨年覇者で世界ラン