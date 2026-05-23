新潟市の信濃川やすらぎ堤に飲食店などが出店する『ミズベリング』。2016年に始まり、今年10周年を迎えます。 5月22日、その事業計画を協議する会議が開かれました。 【スノーピーク松縄嵩宏さん】 「新潟といえば、水辺で自然の体験ができる。こんな街、ほかにないんだぞというような、そういったところを県内外の方に印象付けていきたい」 今年も三条市のアウトドアメーカー『スノーピӦ