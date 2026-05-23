トルコの前副大統領で国民議会外交委員長のフアット・オクタイ氏が２２日、訪日に合わせて駐日トルコ大使館で読売新聞などのインタビューに応じた。ホルムズ海峡の事実上封鎖で原油が高止まりする状況を受け、「ホルムズ海峡を通過せずにエネルギーを供給できるパイプライン構想がある」と明かした。オクタイ氏は、世界のエネルギー安全保障にトルコが貢献する準備があると強調した。パイプライン構想はトルコが主導し、「ペル