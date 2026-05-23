プロ野球におけるチームマネジャー。スケジュール管理からチーム運営の全般を担う、いわば“心臓”だ。ＤｅＮＡ・三島輝史マネジャー（４０）は、元ロッテの投手として５年間の現役生活を送り、引退後はホテルマンを経て球界に復帰した異色の経歴を持つ。チームを影から支える裏方にスポットを当てた。マネジャーがいなければチームは回らない。気配り、目配り、心配り。三島さんはこの３原則を胸に、休みなく動く。本拠地開