アメリカ・ニューヨークの国連本部で開かれているNPT＝核拡散防止条約の再検討会議は、合意に至らず最終文書を採択できずに閉幕しました。最終文書の採択ができないのは2015年以降、これで3回連続です。議長「最善を尽くしましたが、会議は合意に至る状況にはないものと理解しています」水面下での交渉が続き、2時間以上遅れて始まった全体会合で議長はこのように述べ、全会一致が必要な最終文書案を採択に付さない意向を示しまし