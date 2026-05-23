【スターベース（米テキサス州）＝中根圭一】米スペースＸは２２日、大型宇宙船「スターシップ」の無人飛行試験を実施し、スターシップを米テキサス州スターベースから打ち上げた。米主導の有人月探査「アルテミス計画」で、スターシップは月面の着陸・離陸に使うことが有望視されている。２２日午後５時半頃（日本時間２３日午前７時半頃）、スターシップが打ち上げられた。その約２分半後、下段に設置されたロケット「スーパ