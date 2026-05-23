おととい横浜市で起きた車8台が絡む事故で、無免許で運転していた車で事故を起こし、その場から逃走したとして、17歳の男子高校生が逮捕されました。【写真を見る】無免許運転でひき逃げか17歳男子高校生を逮捕同乗者出頭で発覚横浜・旭区でトラック含む8台玉突き事故5人けがひき逃げなどの疑いで逮捕されたのは、横浜市旭区に住む17歳の男子高校生です。男子高校生はおととい正午すぎ、横浜市旭区で無免許で乗用車を運転し