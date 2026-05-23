「ブルワーズ−ドジャース」（２２日、ミルウォーキー）ドジャースの大谷翔平投手は四回の第２打席で右前打を放ち、今季最長となる８試合連続安打をマークした。右腕・ヘンダーソンと２度目の対戦。チームが序盤３イニングを無安打に封じ込まれた中、初球を豪快に空振りした。２球目はワンバウンドのチェンジアップを見極め、捕手がはじいたボールを自ら拾ってボールボーイへ。３球目のチェンジアップは浮いてきたが、空振り