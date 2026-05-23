CJカップ・バイロン・ネルソン第2ラウンド、9番グリーンを後にする平田憲聖＝22日、テキサス州マッキニー（ロイター＝共同）米男子ゴルフのCJカップ・バイロン・ネルソンは22日、テキサス州マッキニーのTPCクレイグランチ（パー71）で第2ラウンドが行われ、4位で出た平田憲聖が6バーディー、ノーボギーの65をマークし、通算13アンダーで首位と5打差の2位タイに浮上した。金施佑（韓国）が18アンダーで首位。68で回った久常涼は