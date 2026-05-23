ミュージシャンで音楽プロデューサーの近田春夫（75）が22日、Xを更新。一部番組などにおける「嫌いな芸能人」を実名告白するような企画に言及した。近田は「『嫌いな芸能人』をタレントにいわせるのが流行ってるみたいだけど、最初にそんなことをやった番組って何なんだろうね？」と書き出した。そして「今の時代ってそういうのは簡単に分かる訳でしょ？単に好奇心なんですけど、誰か知ってたらおしえてね！」とつづった。この