元バレーボール女子日本代表の栗原恵さん（41）が2026年5月15日、自身のインスタグラムを更新。サングラスをかけ、白系のアイテムでまとめたコーデを披露した。「白がより映える季節になりましたね」栗原さんは、「日差しも強くなってきて、白がより映える季節になりましたね」といい、サングラスをかけたショットなどを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、白いシアー感のあるトップスと淡いカラーのパンツを着用。サ