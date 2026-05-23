少しの工夫で外食でも痩せやすい食事に！外食で痩せる最強の食べ方とは 外食で痩せる最強の食べ方 ●少しの工夫で外食も痩せやすい食事に外食が多い人は、糖質が少ないメニューを選ぶことで、内臓脂肪をためにくい食事にすることができます。メニュー選びのポイントは、そばやうどん、ラーメンなどのめん類を避けること。めん類は糖質の塊なので、ラーメンとチャーハンセット、そばといなり寿司