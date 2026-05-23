今週は土、日ともに京都で騎乗します。土曜１１Ｒの平安Ｓでは、サイモンザナドゥとコンビを組みます。近走は９、１５、１４着と結果が出ていませんが、３走前のプロキオンＳは落鉄がありましたし、２走前のフェブラリーＳは初のＧ１挑戦に加え初のマイル戦。前走のアンタレスＳは挫石で当週の追い切りが１日延びるアクシデントと、敗因ははっきりしています。今回は中間のメニューも順調に消化できましたし、前回よりも動きの