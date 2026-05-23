“音楽”MAGAZINEを作るべく、毎月1組ピックアップアーティストを招き、アーティストの魅力を引き出していく音楽バラエティ『M:ZINE（エンジン）』。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！6月のピックアップアーティストとして、“超実力派10人組ボーイズグループ” xikers（サイカース）が登場する。世界レベルのパフォーマンスを魅せる彼らの魅力を、M:ZINE編集部員の若井滉斗（Mrs. GREEN APPLE）、山添寛（相席スタート）