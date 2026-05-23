片平里菜が、4月1日にリリースした10枚目のシングル『愛するたびに』のリリースツアーの全出演者を発表した。 （関連：片平里菜、新曲も披露した27歳記念ライブ「まだまだ見たことない景色をいっぱい見たい」） 本ツアーは、4月18日の沖縄 那覇Sound M’s公演を皮切りに開催中。8月8日の福島 郡山Hip Shot Japan公演まで、こだわった共演者と全25公演をまわる。 今回は、7月25日の名古屋TOKUZO