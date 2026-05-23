横浜で2027年3月に開幕する「2027年国際園芸博覧会（GREEN×EXPO 2027）」に向け、横浜を拠点とする相鉄グループが本格的なプロモーション活動を始動させました。第1弾として、2026年5月20日(水)から「相鉄で行こう！」ラッピングトレインの運行をスタート。濃紺の車体に美しい花葉や樹木をデザインした直通用21000系車両が、相鉄線内だけではなく東急目黒線や都営三田園、東京メトロ南北線、埼玉高速鉄道などを都心広域エリアを「