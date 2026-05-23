肺結核は、適切な治療を継続することで完治を目指せる病気です。一方で、治療期間が長いため、不安や疑問を抱える方も少なくありません。ここでは、抗結核薬による標準治療の流れや、咳・微熱が改善するまでの目安、治療継続の重要性について説明します。 監修医師：松本 学（きだ呼吸器・リハビリクリニック） 兵庫医科大学医学部卒業 。専門は呼吸器外科・内科・呼吸器リハビリテーション科。現在は「きだ呼吸器・リ