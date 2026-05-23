介護老人保健施設と介護老人福祉施設は、どちらも高齢の方を支える代表的な介護保険施設ですが、役割や入所対象、利用の目的にははっきりとした違いがあります。名前が似ているため違いがわかりにくいと感じる方も少なくありませんが、必要な支援の内容や今後の生活の見通しによって、適した施設は変わります。この記事では、介護老人保健施設と介護老人福祉施設の違いを整理したうえで、それぞれの特徴や選び方、入所手続きのポイ