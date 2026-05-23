開催：2026.5.23 会場：シチズンズバンク・パーク 結果：[フィリーズ] 0 - 1 [ガーディアンズ] MLBの試合が23日に行われ、シチズンズバンク・パークでフィリーズとガーディアンズが対戦した。 フィリーズの先発投手はクリストフェル・サンチェス、対するガーディアンズの先発投手はギャビン・ウィリアムズで試合は開始した。 9回表、3番 カイル・マンザード 初球を打