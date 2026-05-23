飲酒運転の処罰を大幅に強化した「ユン・チャンホ法」の可決後、韓国の政治圏は国民の前で「飲酒運転ゼロ寛容」の原則を約束した。【関連】日本人親子も巻き込まれた韓国の飲酒運転、実刑判決「わずか1割」の現実「ユン・チャンホ法の施行後、飲酒運転で摘発された場合は（公認の）不適格者として審査が強化されました」（2022年3月30日、チョ・オソプ共に民主党非常対策委員会報道官※当時）「一度でも飲酒運転で摘発された場合、