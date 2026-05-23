シリーズ累計販売個数が2万個を突破している人気作に、まさかのモノクロ版という新たな驚きが加わります。ボードゲーム制作ユニット「プレイクリエイト」は、全面が生肉という斬新なデザインで人気を博したカードゲーム「肉かるた」の最新作「肉かるた-白黒-」を、5月23日に幕張メッセで開催される「ゲームマーケット2026春」にて緊急販売します。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■緊急制作の理由は「赤色イ