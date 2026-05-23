インスタグラムを更新国内女子ゴルフツアーのブリヂストンレディスは23日、千葉・袖ヶ浦CC袖ヶ浦C（6732ヤード、パー72）で第2ラウンド（R）が行われている。出場しているツアー通算1勝の28歳セキ・ユウティン（ミツウロコグループホールディングス）が22日、自身のインスタグラムを更新。イメチェン姿を披露するとファンの視線を集めている。屋内で柴犬を抱き寄せ、首を傾けながらカメラに向かって優しく微笑みかけたセキ。以