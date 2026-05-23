ラップグループ「stillichimiya（スティルイチミヤ）」のメンバー、Mr.麿（まろ）（本名・古屋卓麿）がドキュメンタリー映画「stillhualian（スティルホワリエン）」を制作している。ラッパーでもあり、映像監督でもある彼の映画初監督作品は、台湾原住民のアーティストを取り上げ、音楽を通じて「つながる」ことを目指した意欲作だ。（デジタル編集部古和康行） ※注 「原住民」は台湾での先住民の公式の呼称です。展示会の