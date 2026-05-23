桃ちゃん（中川桃子さん＝３６歳）の視覚障害が判明したのは、２度目の白血病治療の途中で目覚めた２０１７年９月末だった。しかし、視覚障害者の安全を守る「白（はく）杖（じょう）」をしっかり意識したのはずっと後のことだ。なかがわ・ももこ１９９０年三重県亀山市生まれ。幼少期から看護師に憧れ、小学生の時に読んだフローレンス・ナイチンゲールの伝記に感化される。藤田保健衛生大（現藤田医科大）で白血病と闘病しな