腰椎の炎症で負傷者リスト（IL）入りしているメッツの千賀滉大投手（33）が22日（日本時間23日）に傘下1AでIL入り後、初登板。3回1/3を投げ、4安打2失点だった。カージナルス傘下1Aパームビーチ・カージナルス戦に先発した千賀は初回は2死二、三塁のピンチを招いたが、無失点。ただ、3回2死三塁から高め直球を左前に運ばれ、なおも2死二塁で低めカットボールを右前適時打にされ、2点を失った。4回に先頭を見逃し三振に仕留め