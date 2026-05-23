将棋の第11期叡王戦五番勝負第4局が、大阪府泉佐野市の「犬鳴山温泉」で開始した。タイトル保持者の伊藤匠叡王（王座、23）が防衛を果たし3連覇を決めるか、挑戦者の斎藤慎太郎八段（33）が前局に続く連勝で2期連続のフルセットへと持ち込むか。シリーズのゆくえを大きく左右する大一番が幕を開けた。【中継】伊藤叡王VS斎藤八段 注目の第4局（生中継中）今期の叡王戦五番勝負は、伊藤叡王が開幕から圧倒的な強さを見せて2連勝