テキサス州の拠点施設から打ち上げられるスペースXの大型宇宙船「スターシップ」＝22日、スターベース（AP＝共同）【ワシントン共同】実業家イーロン・マスク氏率いる米宇宙企業スペースXは22日、大型宇宙船「スターシップ」を南部テキサス州の拠点施設から打ち上げた。12回目の無人飛行試験。昨年の飛行試験で失敗が相次いだことから、エンジンなど機体に大幅な改良を加えた。米航空宇宙局（NASA）は国際月探査「アルテミス計